Salute e benessere

Dal Kuwait a Brescia per conoscere le nuove tecnologie del Civile

Barbara Bertocchi
Una delegazione del Ministero della Salute del Paese del Medio Oriente ha visitato il Laboratorio di analisi chimico clinica. L’interesse verte sulla spettrometria di massa
Una delegazione del Ministero della Salute del Kuwait al Laboratorio centrale degli Spedali Civili
Dal Kuwait a Brescia per studiare da vicino una delle tecnologie più avanzate della medicina di laboratorio. Questa mattina una delegazione del Ministero della Salute del Paese del Medio Oriente ha varcato le porte del Laboratorio di analisi chimico cliniche dell’Asst Spedali Civili per osservare la strumentazione di spettrometria di massa. Una sofisticata tecnologia che consente di effettuare analisi di altissima precisione e sensibilità, aprendo scenari diagnostici e terapeutici fino a pochi anni fa impensabili. Disporre di tale strumentazione posiziona, infatti, il Laboratorio centrale degli Spedali Civili tra i centri di eccellenza a livello internazionale.

«La visita rappresenta un significativo riconoscimento dell’eccellenza tecnologica e dell’avanguardia scientifica raggiunta dal nostro laboratorio, che si conferma punto di riferimento nel campo della diagnostica ad alta specializzazione», commenta Luigi Cajazzo, direttore generale della Asst Spedali Civili di Brescia.

Lotta all’antibioticoresistenza

Tra le applicazioni più innovative illustrate alla delegazione kuwaitiana, particolare rilievo è stato dato alla determinazione della concentrazione ematica degli antibiotici, un servizio che il Laboratorio centrale attiverà a breve e che rappresenta un’arma fondamentale nella battaglia contro l’antibioticoresistenza.

Il direttore del Laboratorio, Duilio Brugnoni, aggiunge che le applicazioni di questa strumentazione «posso riguardare anche numerosi altri ambiti clinici di fondamentale importanza: dal dosaggio degli ormoni per la diagnostica endocrinologica al monitoraggio terapeutico di diverse classi di farmaci, garantendo ai clinici strumenti diagnostici di precisione per scelte terapeutiche sempre più mirate ed efficaci».

Ospedale Civile di BresciaObiettivo SaluteBrescia
