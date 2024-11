Da ODStore il cioccolato che aiuta il centro Nemo

Cambiare la qualità di vita dei bambini con malattia neuromuscolare e delle loro famiglie. È questo l’obiettivo che anche quest’anno si pone la campagna «Sì, donare rende felici», promossa da ODStore, catena di prodotti dolciari e salati, in collaborazione con Lindt & Sprungli, per i centri clinici «Nemo», uno dei quali è presente a Gussago, nel contesto della Fondazione Richiedei. Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa continua ad accompagnare, con un gesto di solidarietà semplice e concreto, il percorso di crescita di chi vive con queste patologie. Fino all’8 dicembre, infatti, in tutti 130 store presenti in Italia (Brescia compresa), è possibile donare un euro in cassa e ricevere in omaggio una pralina di cioccolato al latte, come dolce gesto di ringraziamento.

Tutte le donazioni raccolte hanno come obiettivo quello di sostenere l’Ambulatorio dell’affettività dei centri clinici «Nemo», progetto dedicato alla presa in carico degli aspetti psicologici, educativi e relazionali dei bambini con malattie neuromuscolari e delle loro famiglie, sin dai primi giorni di vita e fino all’età dell’adolescenza. Nemo, ricordiamo, è il network clinico gestito da Fondazione Serena Onlus, specializzato nella presa in carico e nella ricerca su patologie genetiche rare e complesse, come la Sma e le Distrofie muscolari.

«Ogni anno, il progetto accompagna a livello nazionale circa 600 bambini e ragazzi e in cinque anni sono oltre 2.500 le famiglie beneficiarie, che vengono affiancate nell’affrontare con consapevolezza e positività le sfide della crescita - spiega Jacopo Casiraghi, responsabile del servizio di psicologia del Nemo di Milano -, come l’introduzione della carrozzina, l’adattamento ai cambiamenti delle abilità fisiche e funzionali o la gestione delle relazioni».