Cigole: due giorni da capitale del benessere olistico

/ Sarà un’immersione nel benessere olistico il Bioverso Festival NaturalOlistico, un evento dedicato al benessere olistico e alla sostenibilità alimentare, che si terrà oggi e domani nel parco di palazzo Cigola Martinoni, a Cigole.

Una ampia gamma di attività, laboratori e trattamenti olistici per promuovere il benessere generale arricchiranno la due giorni promossa dall’associazione «Bioverso», in collaborazione con Fondazione Pianura Bresciana, Museo «Raís» e Comune di Cigole.

Il programma

La manifestazione, ad accesso libero, si aprirà oggi alle 15 con la cerimonia del cacao con Maka, a cui faranno seguito lo spettacolo di burattini contemporanei per famiglie con Navicella Theatre, il viaggio Sciamanico con Mariarcangela e la danzArkana djset con aperiverso cucina Fusion di Gastrosophia Veg.

Domani il clou, dalle 10 alle 21. La mattinata si aprirà, alle 10.30, con un doppio incontro: con Piero di Rocciaviva, che presenterà il progetto di riforestazione «Magnus Lucus» e con Daniela, di «Plant for the Planet Italia»; a seguire il percorso di consapevolezza olfattiva con i profumi del Mediterraneo e passeggiata botanica con Gianni Musillo, prima del pranzo selvatico essenziale con Elisa Ma Tree. Nel pomeriggio, poi, dalle 14.30 spazio alla cerimonia dei suoni con Nicola Sonosuono, allo yoga, e, alle 16.15, la proiezione del documentario «Food for Profit»: si tratta di un documentario investigativo, condotto da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che, con approccio cinematografico, compiono un viaggio in giro per l’Europa, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. La regista-giornalista Giulia Innocenzi sarà presente per un dibattito alla fine della proiezione.

EcoMercatino

Arricchiscono il festival l’«EcoMercatino Parlante», dove sarà possibile acquistare prodotti eco-sostenibili da piccoli produttori locali biologici. Come sottolineano gli organizzatori, «da dieci anni il Bioverso Festival si impegna nella promozione di un’alimentazione sana, consapevole, ecologica, officinale e gustosa, interamente vegana, offrendo un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione nel mondo culinario».