Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Allerta latte in polvere per neonati, Ats Brescia: «Tutto sotto controllo»

Barbara Bertocchi
«Nessuna “non conformità” rilevata». Ritirati, nel mondo, lotti di grandi produttori del settore lattiero-caseario
Una mamma allatta un neonato
Una mamma allatta un neonato
AA

Lotti di latte in polvere per neonati sono stati ritirati dal mercato mondiale da parte di alcuni grandi produttori del settore lattiero-caseario, per un sospetto rischio di contaminazione da cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. La notizia ha raggiunto anche il Bresciano, generando comprensibile preoccupazione.

Ats Brescia è al lavoro

A tranquillizzare le famiglie sono i controlli eseguiti da Ats Brescia. Dal quartier generale di viale Duca degli Abruzzi ci fanno sapere che tra dicembre 2025 e gennaio 2026 tramite il sistema di allerta regionale abbiamo ricevuto tre allerte per presenza di cereulide (tossina) in latte in polvere per neonati: una proveniente dai Paesi Bassi, una dalla Germania, una dall’Italia. La presenza della tossina è stata rilevata in autocontrollo dagli operatori del settore alimentare (produttori) i quali, come previsto dalla normativa europea, si sono attivati con il ritiro e il richiamo dei prodotti attraverso cartelli di richiamo.

Ritiri e richiami

Il ritiro – ricordiamo – consiste nella restituzione del prodotto da parte del venditore al produttore; il richiamo, invece, è la richiesta di restituzione del prodotto al venditore da parte del consumatore finale.

Ats Brescia, ricevuta la lista degli operatori del settore alimentare che sul territorio di competenza commercializzano i prodotti oggetto di allerte, ha verificato che gli stessi abbiano ricevuto comunicazione di ritiro e richiamo con conseguente accantonamento del prodotto ed esposizione del cartello di richiamo. I controlli effettuati fino al 27 gennaio 2026 non hanno rilevato alcuna «non conformità».

Sintomi e rischi

In merito alle segnalazioni Ats Brescia spiega che la cereulide è una tossina prodotta dal genere Bacillus che provoca principalmente vomito e nausea; tale tossina è in grado di resistere al calore e all'ambiente acido dello stomaco. Tale sintomatologia risulta essere debilitante soprattutto per soggetti come i neonati con possibili importanti conseguenze dovute alla disidratazione. I vari cartelli di richiamo sono visionabili sul sito ministeriale.

Cosa dice il pediatra

Dissipa le preoccupazioni anche Giuseppe Riva, direttore della Pediatria della Poliambulanza: «Il rischio è molto basso – sottolinea –. Nella maggior parte dei casi non si tratta di una tossinfezione grave, ma naturalmente ogni situazione va valutata a sé. La forma emetica ha un’incubazione breve: se il bambino ha assunto latte proveniente dai lotti segnalati e non ha manifestato sintomi come vomito e scariche diarroiche nelle 10-12 ore successive si può stare tranquilli. L’importante è sospendere immediatamente l’uso del prodotto coinvolto nell’allerta».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
latte in polvereAts BresciaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario