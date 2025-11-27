Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBrescia e Hinterland

Tempi d’attesa, Civile al top per protesi d’anca e interventi al colon

Secondo la nuova ricerca di Agenas, in tutta Italia migliorano screening e territorio, ma i tempi di attesa per operazioni e Pronto soccorso restano critici
L'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
L'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Migliorano screening e territorio, ma tempi di attesa per interventi e Pronto soccorso restano critici. È la nuova fotografia scattata da Agenas nella nuova edizione del Sistema nazionale di valutazione delle performance delle Aziende sanitarie e ospedaliere. I dati parlano di territorio in recupero ma ospedali in difficoltà sull'accessibilità, con tempi di attesa e permanenze in PS ancora distanti dagli standard. L’ospedale Civile di Brescia figura tra i migliori per i tempi degli interventi di protesi all’anca e per tumore al colon.

Ripercorriamo però tutta l’analisi.

Pronto soccorso

La percentuale di accessi con permanenza oltre 8 ore conferma una sofferenza in particolare per il Policlinico di Tor Vergata di Roma, il Sant'Andrea sempre di Roma e l'Aou di Cagliari dove oltre 1 pazienti su 5 resta in attesa più di 8 ore. Per quanto riguarda gli accessi inappropriati per pazienti over 75 al Pronto soccorso dove le peggiori performance (1 accesso su 4) si registrano nell'Azienda delle Dolomiti, nell'Ulss Polesana e nell'Azienda Scaligera. Buone performance per l'Asl di Parma e le Asl romane.

Al contrario, si distinguono per efficienza il San Carlo di Potenza, Dulbecco di Catanzaro e Perugia.

Screening

In ripresa gli screening anche al Sud: lo screening della mammella al top troviamo l'Asl di Asti con l'82,5% seguita dall'Asl di Ferrara e dall'Asl di Trento. I dati peggiori nelle Asl di Bari, Catanzaro e Cosenza. Per lo screening della cervice in testa c'è l'Asl di Imola cui segue Modena e Brianza. Dati peggiori per l'Asl di Cosenza, Sulcis e Alto Adige. Sullo screening al colon dati migliori per l'Asl di Aosta, seguita da Polesana e Alessandria. Performance peggiori per l'Asl di Bari, Cosenza e Foggia.

Per la presa in carico dell'assistenza domiciliare in testa per il tasso di pazienti in Adi c'è l'Ulss Polesana, l'Asl Molise e l'Asl di Teramo. In coda c’è invece Catanzaro, Gallura e Bari.

Interventi chirurgici

Per gli interventi di protesi d’anca entro 180 giorni, le performance migliori si registrano al San Giovanni di Roma, agli Spedali Civili di Brescia e all'Aou di Padova con percentuali superiori al 94%, mentre le peggiori a Catanzaro, Cagliari e Brotzu. Per gli interventi oncologici alla mammella (entro 30 giorni), troviamo al top realtà come l'Ao Pisana, Modena e Verona.

I ritardi maggiori, invece, si riscontrano nuovamente al Brotzu, Cagliari e Perugia con dati inferiori al 20%. Per quanto riguarda invece gli interventi per tumore al colon (entro 30 giorni) al top gli Spedali Civili di Brescia, Padova e San Gerardo. Dati negative per l'Ao Papardo, Dulbecco e Cannizzaro di Catania.

Le ambulanze

Agenas, ambulanze oltre i 20 minuti in 41 Asl, a Vibo 35, la migliore Giuliano Isontina con 12. L'obiettivo è 18 minuti. Su tutte le 110 aziende sanitarie italiane ben 41 hanno tempi superiori i 20 minuti di attesa per un'ambulanza. Lo indica Agenas nell'ultimo rapporto sulle performance di Asl e ospedali. Per le linee guida il target nazionale è di 18 minuti.

«La maglia nera ce l'ha la Asl di Vibo Valentia, con una media drammatica, di 35 minuti. Sulla mezz'ora anche nelle altre aziende calabresi. Oristano è a 26 minuti, Messina a 25». Le Asl con i tempi migliori sono quella Giuliano Isontina (Trieste e Gorizia), con 12 minuti, seguita da Piacenza, Chiavari, Reggio Emilia, Parma, Genova, con 13 minuti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AgenasospedaliCivile di BresciaBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario