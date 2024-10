Transizione 5.0: quello che le Pmi devono sapere, l’incontro al GdB

Il piano Transizione 5.0 premia progetti di innovazione al cui rinnovo dei materiali in chiave di digitalizzazione viene affiancato il risparmio energetico. Per le imprese bresciane Transizione 5.0 può essere l’occasione di fare il salto di qualità, ma le insidie normative rendono complicato l’accesso al credito d’imposta. È di questo che si parlerà nel corso dell’incontro «Transizione 5.0: quello che le Pmi devono sapere» in programma martedì 5 novembre alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati).

L’incontro

L’appuntamento fa parte di un percorso informativo che tocca tutte le piattaforme del Giornale di Brescia con l’obiettivo di fare conoscere alle aziende del territorio le opportunità e le complessità del Piano Transizione 5.0. Nell’incontro tecnico del 5 novembre, in particolare, gli Ingegneri dell’Ordine di Brescia risponderanno a molti dei quesiti posti dalle imprese su come raggiungere gli obiettivi richiesti dalla normativa.

Intervengono: Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia; Mauro Marenda, presidente di Associazione Artigiani; Laura Boldi, presidente dell’Ordine Ingegneri di Brescia; Francesca Marini, Commissione Energia dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia; Ugo Gecchelin, Commissione Industry 4.0 dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia. Modera: Roberto Ragazzi, giornalista redazione Economia Giornale di Brescia

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, via mail salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamare il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’appuntamento sarà disponibile in diretta streaming e on demand sul sito del GdB.