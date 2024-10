Enolgas Bonomi: «Investimenti 5.0 per correre verso nuovi mercati»

Anita Loriana Ronchi

Flavio e Silvia Bonomi: «Il progetto prevede anche l’installazione "trainata" di pannelli fotovoltaici»

Una linea produttiva della Enolgas Bonomi - © www.giornaledibrescia.it

Ispirati dal passato e proiettati nel futuro. È la filosofia che caratterizza Enolgas Bonomi di Concesio, specializzata nella produzione di valvole e rubinetti per uso civile ed industriale, valvole motorizzate, sistemi di regolazione e cassette metalliche in lamiera. Fondata oltre 60 anni fa come impresa familiare, oggi Enolgas Bonomi è un gruppo con filiali ed uffici commerciali in Italia e all’estero: in particolare a Oberkirch in Germania, ad Orlando (Florida) negli Stati uniti e a San Paolo