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Sfide del servizio idrico: l’incontro «L’acqua come sistema» al GdB

Gestione industriale, investimenti e collaborazione tra territori per affrontare le nuove sfide ambientali ed economiche. Il confronto promosso da Acque Bresciane si terrà lunedì 26 ottobre alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, e sarà trasmesso in diretta streaming sul nostro sito
«L’acqua come sistema», promosso da Acque Bresciane
«L’acqua come sistema», promosso da Acque Bresciane

Come affrontare le sfide ambientali, infrastrutturali ed economiche del servizio idrico? Se ne parlerà nell’incontro «L’acqua come sistema», promosso da Acque Bresciane.

Lunedì 26 ottobre 2026 alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), l’appuntamento metterà a confronto esperienze e competenze sulla gestione del servizio idrico, partendo dalla collaborazione tra Acque Bresciane, AqA e Padania Acque nei territori di Brescia, Mantova e Cremona.

L’evento è su invito e può essere seguito in diretta streaming sul sito del GdB.

Tema

Al centro dell’incontro ci saranno gestione industriale, investimenti e governance, con un approfondimento sulle prospettive del servizio idrico integrato tra efficienza, sostenibilità e collaborazione interterritoriale.

Il caso di LeAcque offrirà lo spunto per riflettere sui modelli di cooperazione tra gestori e territori, insieme al contributo del professor Carlo Scarpa sul tema della gestione industriale.

Chi interviene

Intervengono: Massimiliano Ghizzi, presidente di AqA e portavoce LeAcque; Paolo Saurgniani, direttore Acque Bresciane e consigliere delegato LeAcque; Carlo Scarpa, professore ordinario di Economia e Management, Università degli Studi di Brescia; Stefano Ottolini, direttore Padania Acque e consigliere LeAcque

Conduce il confronto: Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
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