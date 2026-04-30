Due progetti a sostegno dei giovani: i Rotary bresciani ne parlano al GdB
Lunedì 4 maggio alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, saranno presentati due progetti a sostegno del benessere psicologico dei ragazzi e della Scuola di Musica Diocesana. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul nostro sito
Rotary Distretto 2050 - Unite for Good
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