La programmazione degli eventi 2026 in diretta streaming al GdB

La Fondazione Raffaele Cominelli, punto di incontro tra cultura, territorio e comunità nel cuore del Garda, presenterà la propria programmazione 2026 venerdì 22 maggio 2026 alle 12 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città).
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del GdB e offrirà una panoramica su progetti culturali, eventi e percorsi volti a valorizzare le persone e il patrimonio locale, promuovere l’arte e favorire l’inclusione sociale.
Il tema
Particolare attenzione sarà dedicata al progetto Ctrl + Human reset the feed, che dal 27 maggio al 14 settembre coinvolgerà diversi pubblici sull’uso degli strumenti digitali nelle arti, nella cultura, nello sport e nel mondo del lavoro.
Chi interviene
Intervengono: Anna Dolci, presidente della Fondazione Cominelli; Marzia Manovali, sindaco di San Felice del Benaco; Mattia Alessi, docente e coprogettista di Ctrl + Human, con delega sui rapporti con le istituzioni scolastiche; Filippo Soncina, content creator e promoter di Ctrl + Human for you, dedicato al target 12-16 anni; Francesca Rosina, di Rosinadesign, curatrice della grafica e della promozione del progetto.
Come partecipare
Sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.