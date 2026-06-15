Premiazione del concorso per il logo «100 anni del Rotary a Brescia» al GdB

Il Rotary Club Brescia si prepara a festeggiare, nel 2027, il Centenario dalla sua fondazione, con una serie di progetti sociali, civici, culturali e artistici volti a valorizzare il territorio cittadino.
Mercoledì 17 giugno 2026 alle 16, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si terrà la restituzione pubblica del concorso indetto dal Rotary per l’ideazione del logo celebrativo del Centenario 1927-2027.
Il concorso ha coinvolto la classe di Graphic Design II dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di progettazione identitaria e dialogo con un committente istituzionale.
Tema
L’iniziativa rappresenta un esempio di sinergia virtuosa tra istituzioni educative e associazioni locali: il concorso ha permesso agli studenti di mettere in luce le proprie eccellenze, mentre il Rotary ha avvicinato i giovani e premiato le migliori creatività, lasciando al territorio un segno visivo duraturo del Centenario.
Chi interviene
Intervengono. Ing. Carlo Ferlito, presidente Commissione Centenario Rotary Club Brescia (in collegamento video); Avv. Augusto Azzini, presidente Rotary Club Brescia; Notaio Achille Piccinelli Magnocavallo, presidente eletto Rotary Club Brescia; Prof.ssa Francesca Rosina, coordinatrice della Scuola di Grafica e Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia; gli studenti della classe di Graphic Design II partecipanti al concorso
Modera: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia
Come partecipare
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.