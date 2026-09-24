Missione Benessere, al GdB la seconda edizione del progetto Italmark

Come promuovere tra bambini e ragazzi abitudini sane e consapevoli? Torna con una seconda edizione Missione Benessere: sano stile di vita, alimentazione e sport, il progetto di Italmark realizzato in collaborazione con l’associazione Insieme verso la Meta e Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla promozione di una sana alimentazione e dell’attività sportiva.
Lunedì 28 settembre 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22, in città), sarà presentata la nuova edizione del progetto, che quest’anno introduce anche il coinvolgimento di Sport4Life.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
Il percorso punta a sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e di scelte consapevoli, coinvolgendo scuole, famiglie, associazioni sportive e realtà del territorio. La seconda edizione amplia così il progetto dedicato alla promozione del benessere e dei corretti stili di vita.
Chi interviene
Intervengono: Mauro Odolini, manager della sostenibilità del gruppo Italmark; Anna Guatri, responsabile CSR di Fondazione Umberto Veronesi ETS; Cristina Pezzi, pedagogista e presidente ASD Insieme verso la Meta.
Coordina: Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.