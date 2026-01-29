Giornale di Brescia
«La bellezza nel Quotidiano», il libro di Bianca Brotto al GdB

Lunedì 2 febbraio alle 17 la Sala Libretti del Giornale di Brescia ospita la presentazione del volume che raccoglie cinque anni di riflessioni nate dall’omonima rubrica. Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati)
«La bellezza nel quotidiano» di Bianca Brotto
«La bellezza nel quotidiano» di Bianca Brotto
AA

Uno spazio di parole nato per sostenere, osservare e riconoscere la bellezza anche nei momenti più complessi. Di questo, e molto altro, si parlerà durante la presentazione del libro «La Bellezza nel Quotidiano 2020-2025» di Bianca Brotto, che raccoglie cinque anni di articoli pubblicati nell’omonima rubrica sul Giornale di Brescia. L’incontro è in programma lunedì 2 febbraio alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città).

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il libro

Tutto ha inizio il 31 ottobre 2020, con l’articolo «La lezione dell’anatra» che inaugura la rubrica settimanale La Bellezza nel Quotidiano. Uno spazio di riflessione nato per offrire, attraverso le parole, un sostegno in un periodo segnato da incertezza e sofferenza.

Così l’autrice, fra le notizie di attualità, crea nel tempo uno spazio di riflessione, capace di mostrare come la bellezza continui ad abitare l’esistenza anche quando è meno visibile.

La presentazione al GdB

L'autrice Bianca Brotto
L'autrice Bianca Brotto

L'autrice gardesana Bianca Brotto insieme a Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia, racconterà i 5 anni della rubrica «antidoto alle brutture del mondo» ora raccolti nella pubblicazione «La Bellezza nel Quotidiano 2020-2025».

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

La presentazione sarà disponibile anche in streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Argomenti
Sala Librettipresentazione libroLa bellezza nel quotidiano
