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Memoria profetica, l’attualità di dom Franco Masserdotti al GdB

A vent’anni dalla morte, un incontro per ricordare il missionario comboniano e vescovo di Balsas, nato a Brescia e cresciuto a Fiumicello. Venerdì 18 settembre alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Dom Franco Masserdotti, missionario comboniano e vescovo di Balsas, in Brasile
Dom Franco Masserdotti, missionario comboniano e vescovo di Balsas, in Brasile

Dom Franco Masserdotti, missionario comboniano e vescovo di Balsas, in Brasile, moriva il 17 settembre 2006 in un incidente stradale. Nato a Brescia e cresciuto a Fiumicello, a vent’anni dalla sua scomparsa sarà ricordato in un incontro dedicato alla sua figura e alla sua eredità pastorale.

Venerdì 18 settembre 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si parlerà del suo impegno e dell’attualità del suo messaggio, con l’obiettivo di rinnovare la riflessione personale sulla costruzione di un mondo più giusto e rispettoso dell’ambiente.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Tema

L’incontro, dal titolo «Memoria profetica: l’attualità di dom Franco Masserdotti», vuole essere un momento per fare memoria della sua esperienza missionaria e dell’impegno portato avanti in Brasile. A vent’anni dalla morte, la sua eredità pastorale diventa occasione per riflettere sui temi della giustizia e del rispetto dell’ambiente.

Chi interviene

Intervengono. Padre Dario Bossi, missionario comboniano, già provinciale in Brasile; Padre Mansueto Dalmaso, missionario comboniano in Brasile, in collegamento video.

Modera: Francesco Alberti, giornalista.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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