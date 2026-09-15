Memoria profetica, l’attualità di dom Franco Masserdotti al GdB

Dom Franco Masserdotti, missionario comboniano e vescovo di Balsas, in Brasile, moriva il 17 settembre 2006 in un incidente stradale. Nato a Brescia e cresciuto a Fiumicello, a vent’anni dalla sua scomparsa sarà ricordato in un incontro dedicato alla sua figura e alla sua eredità pastorale.
Venerdì 18 settembre 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si parlerà del suo impegno e dell’attualità del suo messaggio, con l’obiettivo di rinnovare la riflessione personale sulla costruzione di un mondo più giusto e rispettoso dell’ambiente.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
L’incontro, dal titolo «Memoria profetica: l’attualità di dom Franco Masserdotti», vuole essere un momento per fare memoria della sua esperienza missionaria e dell’impegno portato avanti in Brasile. A vent’anni dalla morte, la sua eredità pastorale diventa occasione per riflettere sui temi della giustizia e del rispetto dell’ambiente.
Chi interviene
Intervengono. Padre Dario Bossi, missionario comboniano, già provinciale in Brasile; Padre Mansueto Dalmaso, missionario comboniano in Brasile, in collegamento video.
Modera: Francesco Alberti, giornalista.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.