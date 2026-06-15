Hub della Conoscenza: il sondaggio sui giovani presenato al GdB

Cosa pensano davvero i giovani di oggi rispetto al proprio futuro e al territorio in cui vivono? Giovedì 18 giugno 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati i risultati del sondaggio «Next Gen Power», condotto su 6.000 studenti in occasione del Festival dell’Economia di Trento.
L’incontro, promosso da Hub della Conoscenza e dal Giornale di Brescia, mette in luce le differenze tra le aspettative dei giovani e la realtà locale, valorizzando il ruolo delle BCC e della cooperazione come attori di sviluppo economico, sociale e territoriale.
Tema
Il progetto offre una fotografia dei gap tra aspirazioni dei giovani e opportunità locali, analizzando formazione, lavoro e partecipazione alla vita sociale. La giornata include interventi di studenti, approfondimenti sul credito cooperativo e momenti di dialogo con esperti su come creare prospettive concrete per i territori.
Chi interviene
Introduce l’incontro: Nunzia Vallini, direttrice Giornale di Brescia
Intervengono: Giulia Zanoni, Vice Portavoce Rete Regionale Giovani Soci Lombardia; Alessandro Azzi, Presidente Federazione Lombarda BCC; Michele Pasinetti, Vicepresidente e Segretario Generale Confcooperative Brescia; Giuliano Noci, Direttore Hub della Conoscenza e Prorettore Politecnico di Milano.
Come partecipare
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.