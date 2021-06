Giovani e Pandemia: il confronto con le istituzioni

Dopo l’uscita dell’inserto «Giovani e Pandemia» con la rielaborazione dei dati raccolti con l’omonimo questionario, lo step successivo dell’iniziativa porta a confrontarsi proprio su quanto emerso dall'indagine condotta sugli under 30 sul mondo giovanile: questo, in vista della ripartenza, diventa il momento per avanzare proposte concrete e rendere giovani protagonisti dell’oggi, prima che del domani.

Ne parleranno, in diretta streaming dalla sala Libretti del Giornale di Brescia: Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente dell'Università Milano-Bicocca; Giuseppe Bonelli, direttore dell'Ufficio Territoriale Scolastico Brescia; Roberta Morelli, assessore Politiche Giovanili del Comune di Brescia; Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia; Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia e di Teletutto. A moderare l'incontro Massimo Lanzini, vice caporedattore del Giornale di Brescia e Fabio Gafforini, giornalista di Teletutto.

L'appuntamento è per venerdì 4 giugno alle ore 18. L'evento sarà disponibile sia in diretta streaming che on demand sul nostro sito.

