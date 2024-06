Dipendenza e prevenzione: la presentazione di «Tutti in TRAP» al GdB

«Tutti in Trap», trap inteso come genere musicale, ma anche come acronimo di Try Replacing Addiction with Prevention, cioè «Prova a sostituire la dipendenza con la prevenzione». Venerdì 21 giugno alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) sarà presentato il progetto – promosso da Asst Spedali Civili di Brescia e finanziato dal Dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri – rivolto ai giovani tra i 12 e i 21 anni. L’incontro può essere seguito in diretta streaming sul sito del GdB.

La presentazione

Come costruire un ponte con i giovanissimi e gli adolescenti, come canalizzare la noia o il disagio che sta emergendo in questo periodo post Covid in qualcosa di creativo, come l’arte? L’appuntamento sarà l’occasione per presentare i dettagli dell’iniziativa, le sue potenzialità e i i risultati raggiunti già nelle primissime fasi di attività.

Dopo i saluti istituzionali interverranno: Lidia Manenti, psicologa psicoterapeuta e responsabile del progetto «Tutti in Trap»; Riccardo Ambrosio – fotografo. A seguire le testimonianze di giovani che hanno partecipato ai primi laboratori. Coordina Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

