L'allarme dal Sert: «Consumo di sostanze e dipendenze in aumento»

Lucilla Perrini

L’attenzione è focalizzata sui giovani e le donne: «Tante ragazze alle prese con alcol e psicofarmaci». La forbice tra maschi e femmine si è assottigliata

4 ' di lettura

Consumo di alcol: le giovanissime bevono più dei coetanei - © www.giornaledibrescia.it

Si dice Sert e si pensa al metadone, a una struttura nata quasi 35 anni fa e che ormai ha fatto il suo tempo. Poi si entra in via Lamarmora 56 e si trova il Sert che non ci si aspetta. Non è solo l’ambiente, stanze luminose, piante ovunque, ma il personale, sorprendentemente giovane - la maggior parte under 40 - e un’atmosfera dove si respira entusiasmo e passione. Situazione allarmante A dirigere questo servizio, che fa parte del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze dell’Ospedale c