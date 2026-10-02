Adaptive Care 2026, al GdB la premiazione dei progetti vincitori

Quali nuove risposte possono essere costruite per affrontare i bisogni delle persone e delle comunità? È la domanda al centro della prima edizione di Adaptive Care, il bando promosso da Ite Srl, Società Benefit di Esine, dedicato a progetti innovativi nei servizi sanitari, sociosanitari, assistenziali, sociali ed educativi.
Giovedì 8 ottobre 2026 alle 15.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si terrà la cerimonia di premiazione dell’iniziativa.
L’evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.
Tema
Alla prima edizione hanno partecipato 12 progetti presentati da realtà non profit bresciane. L’incontro sarà l’occasione per conoscere le esperienze e le idee sviluppate dagli enti coinvolti e approfondire il valore dell’innovazione applicata ai servizi di cura e assistenza.
Particolare attenzione sarà dedicata ai tre progetti vincitori, individuati sulla base della graduatoria prevista dal bando. A ciascuno sarà assegnato da Ite Srl Società Benefit un finanziamento di 10 mila euro, per un investimento complessivo di 30 mila euro.
Chi interviene
Intervengono: Matteo Ghiroldi, proprietà ITE; Marco Moscardi, direttore generale ITE; Vincenzo Lanzoni, direttore scientifico del bando.
I rappresentanti dei tre progetti vincitori: Fondazione Poliambulanza, Sant'Angela Soc. Coop. Soc. e Nuovo Cortile Soc. Coop. Soc.
Modera: Fabio Gafforini, giornalista di Teletutto.
Come partecipare
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.