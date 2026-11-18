BRUXELLES - "Sono fiduciosa che ci sia il supporto dei Paesi membri. Tutti e 27 hanno detto molto chiaramente che vogliono supporto Kiev. La differenza è che alcuni hanno dichiarato di volerla sostenere con aiuti civili, ma il prestito è fatto in modo che ciò sia possibile e che quindi tutti possano sostenerlo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen presentando il nuovo strumento di prestito da 45 miliardi per Kiev.
Von der Leyen: "Confido che tutte e 27 Ue supportino il nuovo prestito a Kiev"
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