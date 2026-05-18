Von der Leyen all'industria europea: "Siamo sulla buona strada"

BRUXELLES - "Stamattina, durante la sessione plenaria primaverile dell'ERT, c'è stato un proficuo scambio di opinioni con i leader dell'industria europea. Dal rafforzamento della nostra indipendenza energetica al completamento del Mercato unico e degli scambi commerciali, è chiaro che siamo sulla strada giusta. E disponiamo dei presupposti giusti per assumere un ruolo di leadership nel campo dell'intelligenza artificiale. Ora dobbiamo accelerare il passo e continuare a garantire questi benefici alla nostra economia". Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.



