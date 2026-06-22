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Von der Leyen a Starmer: "Grazie a te Europa e Ucraina più sicure"

BRUXELLESì- "Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli due anni. La sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer. 
   

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