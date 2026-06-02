Via libera delle Commissioni Pe all'AI omnibus, voto dell'Aula a giugno

BRUXELLES - Tolleranza zero contro i deepfake sessuali e rinvio dei paletti fissati nell'AI Act. Il Parlamento europeo ha dato un primo via libera all'accordo con il Consiglio Ue sull'AI omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. Con 93 voti a favore, 4 contrari e 15 astenuti, le commissioni Mercato interno e Libertà civili all'Eurocamera hanno approvato il testo dell'intesa che ora dovrà essere ratificato alla plenaria di giugno a Strasburgo, e a livello di Consiglio Ue.