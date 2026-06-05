Vertici Ue: "Solidarietà alla Romania, risposta deve essere all'altezza"

BRUXELLES- Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha espresso "piena solidarietà e sostegno alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone nel porto di Costanza". "Si tratta - ha scritto su X - del terzo grave incidente di sicurezza verificatosi in Romania nelle ultime settimane. Questi incidenti sono una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". "La nostra risposta deve essere all'altezza dell'urgenza. L'Europa sta investendo massicciamente in capacità anti-drone e difesa aerea. Safe contribuirà a una Romania e un'Ue più forti", ha sottolineato invece Ursula von der Leyen.

