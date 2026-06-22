BRUXELLES - La stima preliminare della Commissione europea sulla fiducia dei consumatori segnala che l'indicatore a giugno ha continuato a riprendersi sia nell'Ue (+1,2 punti percentuali da maggio) e sia nell'area dell'euro (+1,3 punti percentuali). A -17,0 nell'Ue e -17,7 nell'Eurozona, la fiducia dei consumatori rimane comunque ben al di sotto della sua media di lungo periodo.
Ue, sale ancora la fiducia dei consumatori nell'Eurozona a giugno
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