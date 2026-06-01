Ue: "Risposta a Meloni in fase di elaborazione, avrà massima attenzione"

BRUXELLES - "Stiamo preparando una risposta alla lettera del Primo Ministro Meloni, poiché, ovviamente, tutte le lettere inviate meritano una risposta e certamente da parte dei leader. Non posso dirvi se sarà questa settimana, ma posso confermare che la lettera del Primo Ministro riceverà la massima attenzione, che è in fase di elaborazione e che ci sarà una risposta. Per quanto riguarda il contenuto della lettera, dovremo aspettare che venga redatta e spedita". Lo ha detto la portavoce della Commissione Europea.

