Ue: "Parametri esatti della flessibilità dopo scambi con Stati membri"

BRUXELLES - L'obiettivo generale della Commissione è quello "di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili" e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale". Lo precisa un portavoce dell'esecutivo Ue. "Credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette, ci saranno ora alcuni scambi tra noi e i nostri Stati membri". "I parametri esatti, le misure specifiche, per così dire, che potrebbero essere prese in considerazione in tale contesto, saranno definiti con precisione nelle prossime settimane", ha precisato.

