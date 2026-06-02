BRUXELLES - Al momento, a quanto si apprende, la Commissione europea non prevede una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni sulla deroga al Patto sull'energia. La risposta, come annunciato nei giorni scorsi, consisterà di fatto nel pacchetto - e nella flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa - previsto per il Semestre europeo.
Ue: non prevista una risposta scritta formale alla lettera di Meloni
BRUXELLES - Al momento, a quanto si apprende, la Commissione europea non prevede una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni sulla deroga al Patto sull'energia. La risposta, come annunciato nei giorni scorsi, consisterà di fatto nel pacchetto - e nella flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa - previsto per il Semestre europeo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...