Ue lancia il piano sui fertilizzanti: "Sicurezza alimentare non è a rischio"

BRUXELLES - Oltre 20 azioni chiave sul breve e sul lungo termine con cui la Commissione europea punta ad affrontare i rischi di una carenza di fertilizzanti in Europa trainata dalla guerra in Medio Oriente. "Il mercato europeo rimane rifornito per questa stagione agricola e la sicurezza alimentare dell'Ue non è a rischio", ha sottolineato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, presentando in plenaria a Strasburgo il piano d'azione per i fertilizzanti adottato dalla Commissione europea. Le preoccupazioni di Bruxelles, tuttavia, "riguardano l'accessibilità economica, la prevedibilità e la resilienza".

Per dare sollievo immediato agli agricoltori, Bruxelles intende proporre "prima dell'estate" un rafforzamento della riserva agricola dell'attuale Pac per fornire liquidità immediata agli agricoltori. Con modifiche mirate all'attuale Politica agricola comune, l'esecutivo di Ursula von der Leyen avvierà inoltre un nuovo regime di liquidità temporaneo, consentendo ai Paesi membri di riprogrammare i propri piani strategici e di utilizzare i fondi per fornire agli agricoltori un risarcimento parziale dei costi aggiuntivi dei fertilizzanti derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Le flessibilità del quadro Pac riguarderanno anche i pagamenti anticipati e incentivi più forti per pratiche agricole più efficienti che riducano e ottimizzino l'uso dei fertilizzanti, favoriscano il passaggio a fertilizzanti a base biologica e investano nella resilienza delle aziende agricole.