Ue: "Entro giugno il primo esborso del prestito da 90 miliardi a Kiev"

BRUXELLES - La prima tranche del prestito comune Ue da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina sarà erogata entro giugno. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ha ricordato, di "un totale di 9,1 miliardi di euro: 5,9 miliardi saranno destinati alla difesa e 3,2 miliardi al sostegno del bilancio statale". "Stiamo definendo gli ultimi dettagli e le prime transazioni saranno possibili entro la fine di questo mese", ha evidenziato.

