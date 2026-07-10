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Ue: "Da ripresa conflitto in Iran aumento dei prezzi di gas e petrolio"

BRUXELLES - "Il riavvio delle ostilità" in Iran "sta portando ad un nuovo rialzo dei prezzi del petrolio e del gas": Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa dopo l'Ecofin. "La Commissione continuerà a monitorare attentamente questi sviluppi e il loro impatto sulla crescita e sull'inflazione", ha aggiunto. 
   

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