BRUXELLES - "Il riavvio delle ostilità" in Iran "sta portando ad un nuovo rialzo dei prezzi del petrolio e del gas": Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa dopo l'Ecofin. "La Commissione continuerà a monitorare attentamente questi sviluppi e il loro impatto sulla crescita e sull'inflazione", ha aggiunto.
Ue: "Da ripresa conflitto in Iran aumento dei prezzi di gas e petrolio"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...