Ue: all'Italia sei raccomandazioni su conti, energia, lavoro e sanità

BRUXELLES - Mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro-energia siano temporanee e mirate, accelerare l'attuazione del Pnrr e dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e intervenire su mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale. Sono le sei raccomandazioni rivolte dalla Commissione europea all'Italia nell'ambito del Semestre europeo 2026 nel documento sulle "Raccomandazioni per il Paese"