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Suica su Ceuta: "Forte cooperazione Ue-Marocco essenziale contro i trafficanti"

BRUXELLES - "Sto seguendo da vicino l'inaccettabile situazione a Ceuta. Una forte cooperazione Ue-Marocco è essenziale per combattere il contrabbando di migranti e le reti di traffico. Sto collaborando con il nostro stretto partner Marocco per controllare la situazione e ottenere risultati concreti." Lo scrive su X la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica.
   

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