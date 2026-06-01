BRUXELLES - "La presidenza di Cipro convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della Salute venerdì 5 giugno alle ore 15:00 per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri". Lo comunica sui suoi canali social la presidenza di turno del Consiglio Ue.
Presidenza Ue convoca riunione straordinaria dei ministri Salute su Ebola
BRUXELLES - "La presidenza di Cipro convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della Salute venerdì 5 giugno alle ore 15:00 per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri". Lo comunica sui suoi canali social la presidenza di turno del Consiglio Ue.
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