Pichetto, "Il nucleare diventi sostenibile nella tassonomia Ue"

BRUXELLES - L'Italia "condivide la richiesta" di riconoscere a pieno titolo l'energia nucleare come 'attività sostenibile' nel sistema di classificazione degli investimenti sostenibili dell'Ue, nota come tassonomia, e non solo come 'attività transitoria'. E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, partecipando questa mattina alla riunione ministeriale dell'Alleanza per il nucleare, organizzata a margine del Consiglio Energia in corso a Bruxelles.

In Italia "sosteniamo l'iniziativa dell'Alleanza Nucleare volta a rivedere il trattamento dell'energia nucleare nell'ambito della tassonomia Ue, riconoscendone il ruolo strutturale nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e stabilità del sistema elettrico europeo", ha sottolineato il ministro nel corso della riunione, ha spiegato Pichetto, secondo quanto riferito in una nota. "Tale revisione consentirebbe di garantire condizioni di accesso al capitale e agli strumenti finanziari comunitari pienamente coerenti con gli obiettivi europei di neutralità climatica e sicurezza degli approvvigionamenti", ha evidenziato.



