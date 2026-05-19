Piano Ue per i fertilizzanti: "Aiuti ad agricoltori e flessibilità nell'Ets"

BRUXELLES - Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della Pac per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'Ets in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime Ue, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.