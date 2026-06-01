Metsola celebra la festa della Repubblica: "L'Italia indica la strada europea"

BRUXELLES - "Da 80 anni l'Italia indica la strada. E furono grandi italiani a rendere possibile un'epoca di pace, di prosperità e cooperazione senza precedenti. Da Altiero Spinelli ad Alcide De Gasperi, padri fondatori dell'Europa unita e protagonisti di quella visione che continua a guidarci ogni giorno che lavoriamo insieme. E anche oggi l'Europa guarda all'Italia con ispirazione e fiducia. Mentre la nostra Unione diventa più forte, più unita e più determinata nel difendere la democrazia e i nostri valori comuni, l'Italia continua a essere un punto di riferimento essenziale". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, all'evento 'Europa e democrazia' organizzato davanti al palazzo Altiero Spinelli del Parlamento europeo in occasione della Festa della Repubblica.

"L'anniversario che celebriamo oggi non riguarda soltanto l'Italia, riguarda tutti noi che crediamo nel futuro del nostro continente, perché soltanto insieme possiamo costruire un'Europa più forte, più sicura e più prospera. Nel celebrare gli 80 anni della Repubblica, rendiamo omaggio a chi ha avuto il coraggio di costruire la democrazia italiana e a chi ha saputo trasformare quel progetto nazionale in una visione europea", ha evidenziato Metsola, esortando a guardare "al futuro con coraggio e ambizione".