BRUXELLES - "Certe cose meritano una riposta immediata. Non so perché il presidente degli usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente". Lo ha detto Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi account social.
Meloni: "Spiace Trump non abbia stessa determinazione con nemici Occidente"
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