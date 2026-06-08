L'Ue prepara il piano per tagliare le bollette: "Tassare meno l'elettricità"

BRUXELLES - I Paesi Ue dovranno tassare l'elettricità "in modo più favorevole del gas naturale" e riformare gli oneri di rete per alleggerire le bollette. E' quanto prevede la Commissione Ue nella bozza di regolamento sulle bollette energetiche, atteso a metà luglio e parte del piano Accelerate Eu presentato ad aprile, visionata dall'ANSA. Pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote, i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. L'esecutivo Ue punta inoltre a incentivare i consumi nelle ore in cui l'energia costa meno, fissando l'obiettivo di dotare di contatori intelligenti almeno il 50% degli utenti entro il 2030 e il 65% entro il 2033. Bruxelles interviene anche sugli oneri di rete - che rappresentano circa un quarto della bolletta media - introducendo tariffe legate agli orari di utilizzo e criteri per misurare l'efficienza dei gestori. Si apre infine alla possibilità di utilizzare anche i fondi di coesione per sostenere gli investimenti nelle reti elettriche.