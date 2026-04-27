L'Ue dopo le reazioni cinesi al "Made in Europe": "Pronti al dialogo"

"E', naturalmente, anche una questione di reciprocità - ha sottolineato -. Voglio dire, siamo stati molto chiari sul fatto che uno degli obiettivi della proposta è che siamo uno dei mercati più aperti al mondo e abbiamo la più ampia rete di accordi di libero scambio a livello globale. Siamo parte dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio. E quindi ci aspettiamo anche che questa apertura sia reciproca". "Dal punto di vista commerciale, che la Commissione, a nome dell'Unione europea, adotta ogni possibile misura per garantire che tutta la nostra legislazione sia pienamente conforme sia ai nostri obblighi interni sia a quelli internazionali, compresi quelli nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio - ha sottolineato Gill -. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo sempre a farlo".

