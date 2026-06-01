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Kubilius: "Integrare Kiev in un'Unione europea della difesa"

BRUXELLES - "Mentre l'adesione dell'Ucraina alla Nato non è ancora concordata e l'adesione all'Unione europea richiederà probabilmente più tempo, i parlamenti nazionali dovrebbero promuovere l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea della difesa, con un Consiglio europeo di sicurezza alla guida di tale Unione e con l'Ucraina presente in quel Consiglio di sicurezza".

Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius, intervenendo alla sessione primaverile dell'assemblea parlamentare della Nato.
   

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