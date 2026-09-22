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Kiev: "Decisione Ue su Usmanov e Fridman vergognosa, Mosca festeggia"

BRUXELLES - "La decisione di rimuovere Usmanov e Fridman dall'elenco delle persone soggette a sanzioni è vergognosa e ingiustificabile. Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva: un senso di impunità, l'umiliazione dell'Ue e la divisione tra gli europei". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

"Ma c'è ancora un modo per rovinare i festeggiamenti a Mosca: esorto tutti gli Stati membri dell'Ue ad annunciare subito che imporranno le proprie sanzioni nazionali nei confronti di questi due individui".
   

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