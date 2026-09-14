BRUXELLES - "È chiaramente un tentativo di spaventare i Paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina, dall'andare in Ucraina per manifestare il proprio sostegno: penso che dovremmo agire esattamente al contrario". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a Rovaniemi, in Finlandia, dove si tiene il vertice artico, rispondendo ad una domanda sull'attacco russo al confine con la Polonia.
Kallas: "Raid al treno ucraino era per spaventare l'Occidente"
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