Il commercio agroalimentare Ue in calo a febbraio, ma surplus a 4 miliardi

BRUXELLES - Il surplus commerciale agroalimentare dell'Ue a febbraio ha raggiunto i 4,4 miliardi di euro, in aumento del 43% rispetto a gennaio e in linea con i livelli del febbraio 2025. È quanto emerge dai dati mensili della Commissione europea sul commercio agroalimentare.

Export ed import hanno registrato un "leggero calo rispetto allo scorso anno", certifica Bruxelles , indicando che erano rispettivamente a 18,8 miliardi di euro (in aumento del 6% rispetto a gennaio ma in calo del 4% sull'anno) e 14,5 miliardi (in calo dell'1% su base mensile e del 5% su base annua).

Nonostante il calo sull'anno, l'esecutivo Ue sostiene che il minor valore delle importazioni abbia contribuito a un miglioramento complessivo della bilancia commerciale mensile. I cali più consistenti delle esportazioni hanno riguardato i prodotti a base di cacao, le carni suine, le olive e l'olio d'oliva. Quanto all'import, i cali più significativi delle importazioni hanno riguardato i prodotti a base di cacao, i cereali e i semi oleosi, mentre le importazioni di carne bovina, frutta e frutta a guscio, nonché di margarina e altri oli e grassi hanno registrato un aumento.

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