Foti a Bruxelles: "Semplificazione fondamentale, l'Europa acceleri"

BRUXELLES - "L'Italia ribadisce la grande importanza della semplificazione normativa e continua a contribuire attivamente ed efficacemente ai negoziati sui relativi pacchetti Omnibus, tra i quali quello sull'automotive che riveste per la nostra Nazione una particolare rilevanza". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, a Bruxelles per il Consiglio Affari generali. "È fondamentale, nei complessi negoziati che caratterizzano questi dossier legislativi, non perdere di vista l'obiettivo principale: rendere la normativa europea più adeguata alle esigenze delle imprese europee e straniere che intendono investire in Europa", ha sottolineato Foti.
"Questi obiettivi si possono raggiungere ascoltando i riscontri del settore privato. Il Consiglio europeo e le istituzioni europee hanno più volte ribadito che la semplificazione deve rappresentare una priorità, e l'Italia continuerà a impegnarsi affinché tale impegno resti centrale. È in questo spirito - ha concluso - che abbiamo aderito convintamente al non-paper sulla semplificazione promosso insieme agli amici di Austria, Cechia, Danimarca e Germania e presentato lo scorso 15 settembre. La semplificazione è fondamentale, occorre che l'Europa acceleri".