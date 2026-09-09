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Fonti Ue, la Slovacchia blocca l'estensione delle sanzioni a Mosca

BRUXELLES - Nuova grana nell'Ue sul fronte ucraino. La Slovacchia, a quanto si apprende, sta bloccando l'estensione delle sanzioni alla Russia (il roll over) e chiede delle esclusioni dalla lista nera. Il nodo sarebbe legato alla circonvenzione delle misure restrittive. I 27 hanno tempo fino al 15 settembre per risolvere la questione e il Coreper tornerà a discutere prima della scadenza. 
   

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