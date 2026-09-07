BRUXELLES - Nel secondo trimestre del 2026, secondo l stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre del 2026, il Pil era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'Ue.
Eurostat, nel secondo trimestre il Pil nell'area euro sale dello 0,6%
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