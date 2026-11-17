BRUXELLES - "Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall'utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall'Italia. Se così fosse, potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia in primavera". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda sulle prospettive di uscita dell'Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo.
Dombrovskis: "Italia può uscire dalla procedura per deficit in primavera"
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