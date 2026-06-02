Bozza summit Ue: "Lavorare su sanzioni a ministri estremisti Israele"

BRUXELLES - "Il Consiglio europeo condanna i maltrattamenti inflitti ai detenuti a seguito dell'intercettazione della flotta Global Sumud in acque internazionali. Invita il Consiglio a portare avanti i lavori relativi alle misure restrittive nei confronti dei ministri estremisti che incitano e promuovono tali violazioni dei diritti umani". È quanto si legge nel punto 22 del capitolo Medio Oriente nella prima bozza delle conclusioni del summit Ue del 18 e 19 giugno.

Il Consiglio europeo, si legge nella bozza, condanna nuovamente le azioni unilaterali di Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, in particolare l'espansione degli insediamenti, compresa l'area E1, considerati illegali secondo il diritto internazionale. Invita il governo israeliano a fermare tali attività, a rispettare i propri obblighi internazionali e a garantire la protezione della popolazione palestinese nei territori occupati, comprese le comunità cristiane e le altre minoranze, nonché a preservare lo status quo dei luoghi santi di Gerusalemme.

I leader europei - emerge dal testo - evidenziano inoltre i rischi legali e reputazionali per le imprese coinvolte nella costruzione degli insediamenti e condannano l'aumento delle violenze dei coloni contro i civili palestinesi, accogliendo con favore le sanzioni adottate dall'Ue contro coloni estremisti, organizzazioni che sostengono tali violenze e contro Hamas.

Il Consiglio europeo condanna infine l'adozione da parte di Israele di una legge sulla pena di morte, definita discriminatoria, e ne chiede l'immediata abrogazione. Le conclusioni del summit prevedono inoltre che il Consiglio europeo esprima forte preoccupazione per la crisi umanitaria a Gaza e chiede a Israele di consentire l'accesso immediato e senza ostacoli degli aiuti umanitari, riaprire i valichi di frontiera e revocare le restrizioni imposte alle Ong. L'Ue respinge inoltre il piano israeliano di acquisire il 70% del territorio della Striscia.

La bozza sarà oggetto dei negoziati dei Rappresentanti Permanenti dei 27 nei prossimi giorni ed è quindi suscettibile di cambiamenti.



