Bozza fertilizzanti, Ue verso aiuti mirati agli agricoltori dalla Pac

BRUXELLES- Sostegni "mirati e immediati" agli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente, 'corridoi per l'ammoniaca verde' con i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente e interventi per facilitare l'uso del digestato. Sono alcune delle misure che la Commissione europea intende mettere in campo per affrontare il rischio di una crisi dei fertilizzanti innescata dalla guerra in Iran.

Il piano, di cui l'ANSA ha preso in visione una bozza, suscettibile di cambiamenti, sarà adottato domani a Strasburgo e farà leva anche sull'avvio di un memorandum d'intesa tra produttori di fertilizzanti e agricoltori e sulla possibilità di dar vita a "scorte minime" o "acquisti in comune" contro gli shock esterni. Bruxelles annuncia entro l'anno "una valutazione approfondita" del passaggio dei costi legati al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e all'Ets sui prezzi dei fertilizzanti pagati dagli agricoltori. Secondo le stime Ue, i prezzi dei fertilizzanti si attestano a circa il 70% in più rispetto alla media del 2024.